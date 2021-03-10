纽约州长库莫的政治生命掌握在韩裔律师手中. March. 10, 2021 07:34. by 李恩澤 nabi@donga.com. 美国纽约州州长安德鲁•库莫(64岁)涉嫌多起性骚扰丑闻，相关调查将交由美国联邦检察官出身的韩裔律师负责。据外电报道，一度被称为新型冠状病毒肺炎(COVID-19)“防疫英雄”、成为民主党有力大选候选人的库莫州长的政治生命现在掌握在韩国籍律师手中。 8日(当地时间)，据美国《纽约时报》(NYT)等媒体报道，纽约州司法部长兼检察总长勒蒂莎•詹姆斯宣布，任命律师Joon Kim(金俊贤•50岁•照片)和律师安妮•克拉克为独立调查库莫事件的负责人。库莫州长当初表示要在自己组建的独立调查委员会接受调查。但詹姆斯部长拒绝了这一要求，将调查交给了金律师。民主党内的大人物、现任州长成为调查对象，因此，这是为了确保调查的独立性而采取的措施。 金律师1971年出生于美国洛杉矶，是韩裔第2代，1996年毕业于哈佛大学法学专门研究生院。2000年他被任命为纽约南部地方检察厅联邦检察官，2006年转到律师事务所，2013年重返检察机关。2017年3月，时任纽约南部地检署长的弗里特•巴拉拉被解职后，第二年金律师担任代理检察长，指挥了220多名检察机关人员。据美国法务部透露，金律师在杀人、洗钱、毒品交易、恐怖主义等多个领域积累了调查经验，还与美国国内的黑手党组织和罪犯展开斗争，起诉了组织头目。从2018年开始，他再次以律师的身份活动。美联社给他的评语是“细致而幽默”。 金律师8日通过声明表示：“(此次事件)是要求彻底、公正调查的深重的嫌疑。”他在担任联邦检察官时期，曾以受贿嫌疑起诉了库莫州长的亲信约瑟夫•费尔科科。到目前为止，揭露库莫州长性丑闻的女性共有5人。

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