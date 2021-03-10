林孝俊代表中国参加冬奥会或将化为泡沫. March. 10, 2021 07:34. by 黃奎引 kini@donga.com. 为出战2022年北京冬季奥运会而选择中国国籍的林孝俊(Lin Xiaojun•25岁•照片)或将难以代表中国参加冬奥会。这是因为没有熟悉相关规定。 国际奥委会(IOC)奥林匹克宪章第41条第2项规定，如果更换国籍的选手想要代表新入籍的国家参加冬奥会，必须间隔他上一次代表原国家参加国际性赛事至少三年。林孝俊在2019年3月10日作为韩国代表参加了2018~2019国际滑冰联盟(ISU)世界短道速滑锦标赛。北京奥运会将于明年2月4日拉开帷幕，20日落下帷幕。如果北京冬奥会正常举行的话，林孝俊将因一个月的时间差而失去奥运会参赛资格。 但是，依据该条款，如果两国的国家奥林匹克委员会(NOC)同意的话，相关选手无须等3年就可以身穿其他国家代表队战袍出战奥运会。在韩国，大韩体育会负责国家奥委会的相关工作。大韩体育会相关人士9日表示：“目前中国国家队选拔赛尚未举行，不便公开发表意见。但考虑到此事对韩国代表队产生的影响和社会情绪，很难允许这样的结果。” 但是，IOC曾有过在奥运会开幕之前批准更改国籍的先例，因此对林孝俊来说，并不是所有的道路都完全被堵住。 林孝俊在2019年因涉嫌强制猥亵国家队后辈而被大韩冰上竞技联盟停止1年选手资格后，在运动员生涯中遇到了困难，最终他于去年年末办理了中国特别入籍手续。

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