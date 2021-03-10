韩国历史学者：“各种北方民族历史的研究，是阻止‘中国历史崛起’的对策”. March. 10, 2021 07:34. by 全采恩记者 chan2@donga.com. 在中国黑龙江省东北部面积为12万平方公里的三江平原中，发现了类似在图们江、沿海州一带发掘出的房屋基、陶器的遗迹。这些在图们江流域兴起的沃沮系文化北上直至三江平原的痕迹。以农耕为生的沃沮人在北方找到的肥沃土地上生活了300多年，建立了巨大的城址。在这里发现了250多座城址，其中最大的城址超过了风纳土城的规模。 庆熙大学历史系教授姜仁旭上个月出版的书籍《沃沮和挹娄》中记载了对沃沮和挹娄重新发掘的考古成果。沃沮和挹娄是分别存在于公元前4世纪至公元246年和公元前4世纪至公元559年左右的北方民族。姜仁旭10年来往返于俄罗斯、中国和韩国，对鲜为人知的北方民族沃沮和挹娄进行了研究。他最近在接受《东亚日报》采访时表示：“研究各种北方民族的历史，将成为阻止中国历史膨胀主义的对策。” 通过姜仁旭的研究新近被公开的事实大体分为两种。此前，几乎没有研究人员认为在三江平原发现的城址是沃沮人建造的。但据姜仁旭研究的结果，三江平原的各种文物与沃沮人的文化完全相同。如果考虑到沿着有利于种植杂粮的地区移动的沃沮人的习性，也可以说明移动路线。姜仁旭解释道：“与这本书出版相似的时期研究三江平原的中国学者们也承认这个城址的主人是沃沮人。” 在中国黑龙江下游横跨松花江流域的挹娄地区发现了被推测为是公元前4世纪制造的钢铁化的铁斧，这也是姜教授首屈一指的学问成果。这不仅是中国，也是全世界最早的时期。 研究几乎没有国内研究人员的北方民族的姜仁旭教授经常被问及“北方民族的历史是不是韩国的历史”。他说：“研究北方民族的历史时，区分你的东西和我的东西，是歪曲韩国历史的捷径。有必要采取直面历史多变性潮流的态度。”

한국어