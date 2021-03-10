美国国债利率暴涨冲击，国内股市动荡. March. 10, 2021 07:34. by 朴熙昌记者•申智桓记者 ramblas@donga.com,jhshin93@donga.com. 受美国国债上升的影响，韩国综合股价指数(KOSPI)盘中跌至年中最低值等，连续4个交易日走低。创业板高斯达克(KOSDAQ)在3个多月后跌破了900点大关。由于国债利率暴涨触发的“利率发作”，世界金融市场的不稳定性正在增大。 9日，韩国综合股价指数比前一天下跌19.99点(0.67%)，以2,976.12收盘。盘中下跌一度超过2%，跌至今年1月以来的最低值2,929.36，但到了下午，下跌幅度有所减少。KOSPI指数从4日开始连日下跌，在4天内下跌106.87点，连续两天徘徊在3000点以下。高斯达克也以896.36点收盘，自去年12月2日后首次跌破900点。 韩元对美元的汇率也收盘于1140.3韩元，达到5个月以来的最高值，加速了外国投资者抛售的势头。当天外国人抛售6486亿韩元，连续5个交易日进行了抛售。 当天股市下跌主要是因为前一天美国国债10年期利率调整为年1.60%。今年以来，美国国债利率上升了0.67个百分点。当天，在首尔债券市场，10年期国库券利率也比前一个交易日上涨0.006个百分点，以2.034%的年利率收盘。10年期国库券利率在前一天时隔2年后首次超过了2%。

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