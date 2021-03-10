高收入层课外辅导费每月花费50万韩元，低收入层每月花费10万韩元. March. 10, 2021 07:35. by 崔예나 yena@donga.com. 去年，在新型冠状病毒肺炎疫情扩散的情况下，参与课外辅导的学生们每月花费的(在正式学费和学校教育之外支出的)课外辅导费用创下了调查以来的最高值。高收入层和低收入层的课外辅导费支出差距扩大至5倍等，“新冠病毒教育差距”成为现实的忧虑正在增大。 9日，据教育部与统计厅发表的《2020年小学、初中、高中课外辅导费调查结果》显示，去年参加课外辅导的学生人均课外辅导费支出为43.4万韩元，比2019年(43.3万韩元)增加了1000韩元。 这是2007年开始调查以来的最高值。特别是高中生和初中生的月平均课外辅导费达到了64万韩元(比去年增加5.2%)和49.2万韩元(2.5%)。 特别是去年的总课外辅导费为9.3万亿韩元，比2019年(10.5万亿韩元)减少了11.8%。有分析认为，虽然接受课外辅导的学生人数有所减少，但接受课外辅导的学生平均课外辅导费用却有所增加。家庭收入超过800万韩元的学生每月平均每人使用50.4万韩元作为课外辅导费。相反，收入不足200万韩元的家庭人均只花费了9.9万韩元。 教育界出现了担忧的声音。全国教职员工会批判说：“教育当局去年除了高考延期之外，没有采取任何措施，学生们就奔向了私人教育机构。”

한국어