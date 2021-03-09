云门寺和花郎的诞生. March. 09, 2021 07:19. . 位于庆北清道郡的云门寺是新罗时代建造的历史悠久的寺庙。目前作为尼姑专门讲院，坐落着云门僧伽大学，保持着雄壮而又肃穆的气氛。 云门寺长久以来一直是军事要地。三国时代，这里曾有5座寺庙，圆光法师对贵山和帚项下世俗五戒的加悉寺即为其中之一。云门寺这个名字是高丽太祖王建所赐。王建在云门寺以北的闻庆-晋威-青松地区与后百济的甄萱进行了多次血战。这时，后方的云门寺势力似乎支援了王建。 高丽末期，金沙弥和孝心之乱爆发的地方也是这里，大韩帝国末期义兵抗争时期，崔世允义阵的地区分队被设置在云门寺。1908年，权柄淏部队也潜伏在云门山活动。云门寺所在的迦智山位于庆州-蔚山-大邱-庆山地区之间。这里是连接两个区域的要地，而且层峦叠嶂，为防御战和游击战提供了非常有利的地形。 圆光的世俗五戒中存在“临战无退”的说法，此前只是认为贵山和帚项是花郎、武士所致。但从这里的地形看，让人觉得还有更高的意义。在三国进入战争时期的时候，这里可以成为新罗的前进基地，也可以成为最后的防线。圆光在这里停留，花郎道在这里诞生，并不是偶然。 花郎道为新罗的战争做出了巨大贡献。从表面上看，“临战无退”的戒律发挥了很大作用，但真正的功能是扩张了所谓骨品制这一闭塞的政治体制的外延。但是新罗成功后，花郎道被铲除。原因是两者之一。因为是花郎道失去了初心或新罗的真骨势力放弃了花郎道。无论是哪一方面，教训都是相同的。因为他们忘记了掌权者的贪欲给自己带来权力的原因。权力的车轮何时才能挣脱轮回的枷锁？

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