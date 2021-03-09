因新冠疫情和僵化的就业市场而变得越来越窄的就业之门. March. 09, 2021 07:20. . 据悉，在国内10家大企业中，有6家今年上半年没有招聘新职员或根本没有制定计划。去年公共企业等公共机关新聘用的青年人力比前一年减少了20.5%，预计今年的情况也不会好转。进入第二年的新冠“大流行”给青年求职者带来了极大的就业寒流，春天离他们仍然很远。 韩国经济研究院以销售额500强企业为对象进行了调查，结果显示，上半年聘用计划为“0人”的企业达17.3%，未制定聘用计划的企业达46.3%。在没有新雇用人员或没有比去年增加雇用规模的企业中，一半（51.1%）认为“国内外经济、景气不振”，但也有不少企业认为，原因是雇用不灵活（12.8%）和人工费用负担增加（8.5%）。 即使景气不振是外部因素，但雇佣不灵活和人工费用负担增加是现政府亲劳动政策、收入主导增长政策的直接结果。在经济合作与发展组织成员国中处于最低水平的韩国的劳动灵活性因通过《工会三法》，预计将进一步恶化。去年拿不到最低工资的工人比率为15.6%，不到5人的企业中的比例为36.3%。部分人可能是因为道德败坏的业主，但也就是说，不能承受3年内上涨32.8%的企业经营者和私营业者也很多。 公共机关减少聘用，等于是根据文在寅总统的指示，“公共部门非正规职归零”开始时就已预告。由于正规职的增加，组织臃肿的公共企业不愿雇用青年。除三星、SK集团以外的大企业取消了大学毕业生公开招聘，但除了“随时聘用更有效果”的表面理由以外，还因为各种企业限制政策要看政府脸色。在这种情况下，一眼就能看穿聘用规模，也是一大负担。 本月初，政府计划投入追加1.5万亿韩元的5.9万亿韩元财政预算，创造104万个以上的青年工作岗位。虽然这对改善雇佣统计有帮助，但大部分都是和青年们希望的就业岗位相距甚远的“挣零花钱的兼职”。为了改善雇佣情况，重要的是创造民间企业积极参与雇佣活动的条件。最重要的是，政府应倾听因《工会三法》等法律对创造工作岗位造成更大负担的企业的补充立法呼吁。

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