韩美防卫费协商达成协议…距拜登就任仅过去46天. March. 09, 2021 07:20. by 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 韩国和美国7日(当地时间)就陷入胶着状态的防卫费分摊额问题达成了协议。这距离拜登美国政府阐明恢复同盟的方针并就任仅过去46天。 韩国外交部当天表示：“韩美两国谈判代表为签署防卫费分摊额特别协定(SMA)，以此前的讨论为基础进行了磋商，结果达成了原则性协议。”美国国务部当天也表示：“很高兴与我们的同盟就加强共同防卫的SMA文本达成协议。”双方没有透露具体的协议金额和期限等。考虑到期间的协商趋势和时间等，预计不会脱离去年4月两国暂时达成协议的“13%增额案”。据悉，当时双方就韩国第一年增加13%的分摊额，之后每年通过追加上调，在第5年达到当时美方要求的13亿美元的方案达成了共识。《华尔街日报》7日援引一位外交官的话报道说：“新协议将持续到2025年”，并表示协议期限为5年。考虑到去年因未能达成协议而处于空白状态的情况，这实际上是一份6年的协议。

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