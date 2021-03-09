去年未拿到最低工资的劳动者319万人，创历史新高. March. 09, 2021 07:20. by 徐東一 dong@donga.com. 一项调查结果显示，去年工资低于最低工资水平的劳动者达319万人。这相当于全体劳动者的15.6%，相当于每100名拿工资干活的人中间，有15人没有拿到法定最低工资（每小时8590韩元）。特别是在农林渔业、住宿、饮食业领域，有一半左右的劳动者没有拿到最低工资。 韩国经营者总协会8日发表的《2020年最低工资不满率分析结果》显示，去年没有拿到最低工资的劳动者比率为15.6%，低于2019年（16.5%），排在历史第二位。国内最低工资不满率在2018年（15.5%）首次突破15%后，连续3年维持在15%以上。 韩国经营者总协会分析说，最低工资不满率提高的原因，是最低工资大幅上涨，高于经济水平。分析认为，去年韩国的最低工资与中等工资（以金额为序罗列全体劳动者工资时的中间收入）相比达到62.4%，在美国、日本、德国等七国集团国家中最高。韩国经营者总协会方面表示：“2018年至2020年的最低工资累计上涨率（32.8%）也是七国集团国家的1.4至8.2倍。” 据调查，工作场所规模越小，拿不到最低工资的劳动者所占的比重就越高。5人以下工作单位的最低工资不满率为36.3%，与300人以上工作单位（2.6%）差距较大。各行业之间的差距也很大。农林渔业、住宿、饮食业的最低薪金不满率分别为51.3%和42.6%，将近一半水平，但信息通信业（2.2%）、金融及保险业（6.1%）的不满率则较低。 韩国经营者总协会经济调查本部长河相佑表示：“农林渔业、住宿、餐饮业等部分行业的法定最低工资实际上无法发挥作用。这一结果显示，韩国劳动市场能够达到法定最低工资水平的现实能力已经达到了极限。考虑到不同行业千差万别的经营环境，有必要实行最低工资区分制度。”韩国经营者总协会还主张，由于去年发生新冠疫情而陷入困境的小工商业者不断增加，因此，需要很长一段时间的最低工资稳定。

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