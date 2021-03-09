OTT版图变大，大片在线同步上映. March. 09, 2021 07:20. by 金哉希 jetti@donga.com. 进入今年以来，在线视频服务(OTT)企业的角逐战全面展开。投入165亿韩元制作费的孔刘、朴宝剑主演的大片《西服》4月15日在韩国电影中历史上首次在剧场和OTT Tving上同步上映就是代表性的例子。虽然有判断认为，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，仅在影院上映时很难超过损益临界点(326万人)，但分析认为，这是CJ ENM为培养自家公司OTT Tving而做出的选择。在Netflix占据优势的情况下，面对“迪士尼+”的年内登陆，Tving和苹果等正把生死存亡的赌注放在原创内容的供需上。 Netflix独家提供奉俊昊导演的《玉子》后，曾有过停滞不前的订阅者大幅增加的先例。Tving也计划在今后3年内投资4000亿韩元，增加原创内容，确保订阅者。CJ ENM电影事业本部宣传组长全成坤表示：“考虑到剧场观众减少、OTT中心的收视模式变化，充分认识到电影公开方式多样化的必要性。根据今后的情况，将决定下一部作品的上映方式。” 在OTT和剧场同时公开新作是好莱坞内容企业从去年开始选择的“双轨”战略。华纳兄弟表示，继去年《神奇女侠1984》在自家公司OTT HBO Max和剧场同时公开后，今年公司的17部新作都将在剧场和HBO Max同时公开。迪士尼也在迪士尼+和电影院同时公开了新动画片《瑞亚和最后一条龙》。 海外OTT企业在推出韩国服务之前，正在投入韩国语内容制作。苹果OTT“苹果TV+”与韩国演员及导演陆续签订了合约。苹果TV+的首部韩语原创节目是金知云导演执导的6集电视剧《Dr.Brain》。预计将于今年年末公开。苹果TV+由韩美日共同制作的8集电视剧《Pachinko》中，以凭借《米纳里/Minari》构筑海外粉丝群的尹汝贞为首的李敏镐等多名韩国演员出演。 国内OTT占有率排名第一的Netflix通过大规模投资巩固了“第一的位置”。据尼尔森韩国公司透露，去年OTT月平均国内净用户数Netflix为637.5万人，比本土OTT前2大公司Wave(344.2万人)和Tving(241万人)的总和还要多。仅在今年，Netflix就将投资5500亿韩元制作韩国原创内容。某电影制作公司代表表示：“Netflix不仅在韩国站稳了第一的位置，而且进行了其他文化资讯企业无法比拟的巨大投资。如果从个人订阅的OTT数量平均2、3个来看，除Netflix外，其他OTT企业为了一两个位置将展开激烈竞争。”

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