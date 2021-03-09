托特纳姆热刺队孙兴慜和凯恩合作攻入EPL单赛季最多进球. March. 09, 2021 07:20. by 李元洪 bluesky@donga.com. 向着“历代最强二人组”前进。托特纳姆热刺队的前场搭档孙兴慜(29岁)和哈里•凯恩(28岁)合作攻入了英超(EPL)单赛季历史最多进球。 8日，孙兴慜在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的2020~2021赛季英超第27轮主场比赛中，在3比1领先的下半场第31分钟帮助凯恩头球破门，为球队4比1获胜助了一臂之力。至此，孙兴慜和凯恩在本赛季EPL中合作攻入14球(孙兴慜9球，凯恩5球)，时隔26年再次刷新了1994~1995赛季在布莱克本队一起效力并合作攻入13球的阿兰•希勒和克里斯•萨顿组合的记录。 孙兴慜和凯恩在EPL共攻入34球，距离切尔西著名搭档弗兰克•兰帕德和迪迪埃•德罗巴创下的EPL最多合作进球(36)记录仅差2球。这一数据比历史第三名塞尔吉奥•阿奎罗-大卫•席尔瓦(曼彻斯特城)的29粒进球多5球。 孙兴慜和凯恩在1月2日与利兹联队的英超第17轮比赛中攻入第13粒进球，追平了希勒-萨顿组合的纪录，但凯恩之后因脚踝受伤缺席了21~22轮的比赛，暂时止步不前。但是随着凯恩的回归，气氛再次活跃起来。由于热刺队还剩下11场英超比赛，因此两位球员在本赛季达成最多合作进球纪录的可能性非常高。 在托特纳姆热刺队，凯恩担任前锋，孙兴慜担任边锋的情况较多。为了防止从边路渗入中路的孙兴慜的有威胁的进攻，凯恩可以利用对方中路防守分散的机会，相反，孙兴慜也可以利用凯恩带走对方中后卫后出现的空档。能够快速突破空档的孙兴慜的速度和不会轻易输给防守队员的凯恩的身体对抗能力，正在进一步提高这种效果。虽然是中场球员，但具备出色的进攻能力和传球能力的兰帕德和身体对抗和射门能力较好的前锋德罗巴的组合也充分利用了彼此创造的空间，产生了协同效果。 凭借当天加雷斯•贝尔和凯恩各攻入两球的大胜，托特纳姆热刺队取得了联赛三连胜，跃升至积分榜第6位。本赛季各项赛事共攻入18球、助攻16次的孙兴慜在英超联赛中攻入13球(并列联赛射手榜第4位)、助攻9次(第5位)。如果孙兴慜在联赛中再追加1次助攻，他将成为热刺队球员中第一个连续两个赛季加入“10(进球)-10(助攻)俱乐部”的球员。凯恩目前攻入16球(并列联赛射手榜第2位)、助攻13次(联赛第1位)。

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