1月饭桌物价上涨6.5%，上涨率居OECD第4位. March. 09, 2021 07:20. by 世宗=南建宇记者 woo@donga.com. 今年1月，韩国的“饭桌物价”在经济合作与发展组织(OECD)会员国中排名第四。在春节来临的上个月，上涨率创下了9年零6个月以来的最高值。 8日，据OECD的《每月食品及非酒类饮料物价上涨率》显示，韩国今年1月饭桌物价同比上涨6.5%，在OECD37个成员国中排名第四。涨幅高于韩国的有土耳其(18.1%)、智利(7.8%)、冰岛(6.7%)。 上个月则进一步上涨。国内食品及非酒类饮料的物价同比上涨了9.7%。这是自2011年8月(11.2%)以后9年零6个月以来的最高值。大部分会员国都没有统计上个月的饭桌物价上涨率，如果考虑到1月份位居第三的冰岛2月份的上涨率是6.4%，预计2月份韩国的排名还会继续上升。据分析，虽然饭桌物价因气象恶化、高致病性禽流感(AI)扩散而供应减少，但由于新型冠状病毒肺炎疫情的扩散，“家常饭”需求增大，再加上节日消费增加，结果出现大幅上涨。根据统计厅的消费者物价动向，上个月水果、蔬菜、肉、鱼等农畜水产品价格与去年同期相比上涨了16.2%，这是自2011年2月(17.1%)以后10年来的最大涨幅。 汉阳大学经济学系教授河俊京表示：“气候条件恶化或AI扩散等是暂时减少供给的因素，因此很难认为今后物价会继续上涨”，“通货膨胀将在人工费上升时正式启动。现在雇佣市场状况不好，人工费没有上升，现在还不是担忧的阶段。”

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