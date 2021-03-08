“韩国战争耶稣”随军神父卡庞时隔70年回到家人怀抱. March. 08, 2021 07:32. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 在六二五战争中，他为不分我军和敌军而死去的士兵献身，被称为“韩国战争耶稣”，但在俘虏收容所中死亡的美国随军神父埃米尔•卡庞(1916~1951年)的遗骸在70多年后终于被确认。 据《华盛顿邮报》等媒体报道，美国国防部下属的战俘•失踪者确认局(DPAA)5日(当地时间)表示，通过牙齿记录、DNA对照等最终确认了卡庞神父的身份。卡庞神父的遗体被埋葬在埋葬约650名身份不明的六二五战争阵亡者的夏威夷国立太平洋纪念墓地。美国当局从2019年开始进行这些人的身份确认。 卡庞神父1916年出生于捷克移民后裔家庭，1940年接受了司祭品。他曾在第二次世界大战中服役，1950年被派往韩国。他在给吉普车盖上毛毯的临时祭坛上做弥撒，用木头和稻草做战壕，让伤兵躲避等，起到了随军神父以上的作用。 同年11月，他的部队在咸镜南道元山被中共军包围。虽然下达了撤退命令，但他甘愿被俘，与伤员一起留了下来。在炮弹乱飞的敌阵中照顾受伤士兵，并为士兵们的最后一刻进行了临终祈祷。在当时的战斗中幸存下来的赫伯特•米勒回忆说：“他推开中共军的枪口，把我背了起来”，“自己得以幸存是因为卡庞神父。神父还帮助了敌军中共军的负伤者。” 被俘的卡庞神父被关押在平安北道碧潼的俘虏收容所。他为了挨饿的士兵，从中共军仓库偷食物出来分发给士兵。他拜托收容所的职员把自己的手表换成毛毯，然后剪掉毛毯，给同事们做袜子。由于恶劣的收容所环境，卡庞神父患上了肺炎，于1951年5月离开人世。当时他留下遗产表示，“不用为我哭。我会去自己一直想去的地方，如果到了那里，我会为大家祈祷。” 在米勒等幸存士兵的证言下，1954年出版了讲述他牺牲的《随军神父卡庞的故事》。在韩国，1956年当时还是神学生的红衣主教郑镇硕(90岁)出版了翻译版。1993年罗马教皇厅任命卡庞神父为“天主之仆”，这是推举卡庞神父为圣人的第一阶段。2013年美国前总统巴拉克•奥巴马也授予他最高军功章“名誉勋章”。

한국어