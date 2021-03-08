因朝鲜的威胁而连续3年没有野外机动演习的韩美联合军演. March. 08, 2021 07:32. . 自美国拜登政府上台以来首次进行的韩美联合军事演习——联合指挥所演习将从8日开始，为期9天。韩国军方的解释是，演习规模已经最小化，没有野外机动演习，只是以电脑模拟方式进行。关于旨在移交战时作战指挥权的未来联合司令部的完全运营能力检验，也被排除在此次之外。 韩美联合军事演习规模逐渐缩小，而且变成“战争游戏”形式，这是因为考虑到防止新冠疫情扩散。从上个月开始，在联合参谋本部发现了3名新冠确诊者，韩国国内每天都有400多名确诊者。当前的情况是，美军兵力增援，难以实施机动演习。朝鲜国务委员会委员长金正恩1月主张“强有力的善对善”原则，要求中断韩美联合军事演习，也产生了一定的影响。作为拜登政府，在准备新的对朝接近法的情况下，有必要对对朝状况进行管理。 尽管如此，韩美内外对缩小实施此次军事演习的忧虑之声仍在高涨。最重要的是，自开始进行朝美对话的2018年以后的三年时间里，韩国军队和美军的实际兵力和装备运转的大规模联合演习实际上已全面停止。仅凭电脑模拟演习，很难培养实际作战兵力面对的地形、环境等变数的应对能力。在极度的压迫感和不安感中执行的实战能力已经生锈。此前，预备役将军团体星友会曾表示：“大韩民国生存的安全装置是韩美同盟，其核心是联合军事演习。”要求恢复正常演习也是出于上述原因。 韩美联合军演延期或缩小期间，朝鲜也没有发射中远程导弹，韩半岛状况得到一定程度上的管理，这也不无关系。但在此期间，确实也有越来越多的人担心韩美对朝作战态势出现致命缺陷。如果韩美两国对朝作战能力出现混乱，朝鲜就有可能做出错误判断。今后要仔细研究韩美联合军事演习机动演习的重启或强度等问题，正是因为如此。韩国政府推进的战时作战指挥权的移交也是在对朝准备态势完全确立之后才有可能实现的事情。

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