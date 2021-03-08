完全的乐趣. March. 08, 2021 07:33. . “既然我来了这家医院，我就不能容忍这种愚蠢的行为。”——韩山李家《重症外伤中心：黄金时间》 他长期担任网络小说编辑。而且，他还是众多公司职员中的一名。当然也果断有过几次离职。理由不明。可能是因为厌倦，也可能是因为自己没有革新，所以想彻底换个环境。 更换公司后，碰上了命运般的作品。在无数的会议和无数次的邮件中诞生的这部小说已经是第三年连载了。他还拥有出众的能力、霸气和领袖魅力。名字叫白江赫，外科医生。而且还专门做重症外伤。要救活层出不穷的患者，还要实施医院内政治。而且，想广泛宣传“重症外伤中心”的想法也很多。 把我代入进去看看。我是专门负责网络小说的编辑，生活在文字的洪流中，要管理作家，还要培养“系列”这个平台，不断重复着和同事们的合作和矛盾。而且，还想把网络小说的内容打造成主流。 “他干的事情，我连想都不敢想。”“我轻易完成的，他也做不出来。”完全把我代入，无数次把上面两句话放入脑海中。最后我还是按照我的方式来改变最喜欢的句子。“既然我来到这个公司，我就不能容忍这种愚蠢的行为。”一想到这些就让人心惊胆战。想着对谁都不能说的句子哧哧笑了起来。我也想，跳槽时的心情也是这样的吗？而且，在这个过程中会感到“乐趣”。这是战胜一天的重大礼物。他咧嘴浅笑，再次打开邮箱。堆满了作家们发来的电子邮件。今天也是抱着希望能给某人带来“完全的乐趣”的想法开始工作。

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