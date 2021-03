缅甸军方挖开跆拳道少女的坟墓,似乎是为了伪造死因. March. 08, 2021 07:34. by 赵维罗记者 jyr0101@donga.com. 19岁的缅甸跆拳道少女查尔申(音译)身穿写有“一切都会好起来(Everything will be OK)”的T恤,在示威现场死亡。缅甸军方日前挖开她的坟墓,给人们带来冲击。有分析认为,此举试图给头部中弹死亡的少女编造其他死亡原因,而军方支持者的“白色恐怖”也在肆虐。 据当地媒体“伊洛瓦底”等报道,军方5日挖开查尔申的坟墓,实施了检查。军人带着医疗队到达共同墓地,用枪口威胁墓地职员,并封锁了入口。戴着护具的医疗人员取出尸体,将砖头垫在头部下方,并从尸体上取出小碎片相互展示。查尔申3日在缅甸第二大城市曼德勒的示威现场被枪击身亡,第二天举行了葬礼。 据国营电视台MRTV6日报道,军方在查尔申的后脑部位发现了某种贯通伤和长1.2厘米、宽0.7厘米大小的铅碎片。报道称,“头后部留下的伤口,不可能是面对查尔申的警察所制造的。铅的碎片也与警方所使用的实弹属于不同种类”,声称是不希望稳定的人暗杀了查尔申。军警在此次事件中第一名死者20岁女性妙推推金(音译)被杀时也表示了相同的观点。金上个月9日在首都内比都示威现场被子弹击中头部,陷入脑死亡状态,10天后死亡。当时当局表示:“和警察使用的子弹不同。有可能是死于外部势力使用的武器。” 示威民众认为,查尔申死于军警开枪,军警为了捏造她的死亡原因,故意毁坏了尸体,对此感到愤怒。路透社6日报道说,查尔申的坟墓上抹着新水泥,周围散落着橡胶靴、手套、手术用外套等物品。 5日,在中部马圭,25名军方支持者向国务资政昂山素季领导的民盟马圭分部部长及其17岁的侄子挥舞凶器,两人全部丧命。在场的六人也受了重伤。 6日,军方要求印度送回逃到印度边境地区米佐拉姆邦的8名警察。军方还警告这些反对军事政变并拒绝工作的公务员们说:“如果8日之前不返回工作岗位,就将被解雇。”

