韩美联合军演8日开始举行……已连续三年排除野外机动演习. March. 08, 2021 07:35. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 今年的首次韩美联合军事演习将从8日到19日举行，不进行野外机动演习，只进行电脑模拟演习。据悉，考虑到新冠疫情余波和朝鲜抗议并要求中断联合演习，今年也大幅缩小了演习规模。从2019年开始的3年时间里，韩美官兵没有在野外进行实际演习，只是通过电脑模拟进行了联合演习，因此有人担忧，不仅是韩国军队，韩美联合战斗准备态势也正在减弱。 韩国军联合参谋本部7日表示：“韩美综合考虑新冠疫情状况和维持战斗准备态势、为实现韩半岛无核化和和平稳定而进行的外交努力等条件，决定从8日开始实施为期9天的联合指挥所演习。演习的性质是利用电脑模拟技术进行防御。”联合参谋本部有关人士表示：“考虑到新冠疫情，和往年相比，把参加演习的规模最小化了。” 联合指挥所演习是韩美官兵聚集在特定指挥所，通过电脑画面观察模拟进行演习、掌握战争执行程序和能力的方式。韩美在2018年举行韩朝、朝美首脑会晤后，从2019年起废除了每年3、4月份举行的“关键决断”（计算机模拟方式）和“鹞鹰”演习（野外机动演习），并将其改为电脑模拟方式的联合指挥所演习。2018年4月的“鹞鹰”演习是最后一次，此后迄今还没有进行联队级以上的大规模野外机动演习。 此外，旨在检验移交战时作战指挥权所需的未来联合司令部运用能力的第二阶段（完全运用能力）演习，此次只进行预演。要满足总共3个阶段的未来联合司令部运营能力检验，预计很难在今年内结束。有评价称，文在寅政府推进的任期内移交战时作战指挥权的计划实际上已经泡汤。

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