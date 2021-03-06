孙兴慜横传门前制造对方乌龙球，球队1比0获胜. March. 06, 2021 07:11. by 兪載泳 elegant@donga.com. 最近展现“送货到家”式横传球能力的孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)再次通过高灵敏传球带领球队取得了胜利。 5日，孙兴慜在英国伦敦的克拉文农场球场举行的2020~2021赛季英格兰足球超级联赛(EPL)第26轮与富勒姆队的客场比赛中，以犀利的传球诱导对方打进乌龙球，帮助球队以1比0获胜。托特纳姆热刺队在联赛中取得2连胜，以12胜6平8负(积42分)的成绩继续排在第8位。与可以获得进军欧洲冠军联赛入场券的第4名球队西汉姆联队(积45分)仅差3分。 上月28日与伯恩利队的比赛中，孙兴慜贡献了2次助攻，当天他也给队友们提供了决定性的射门机会。上半场第17分钟，他在边路用右脚“外脚背传球”(脚背外侧触球，使球向外侧偏出)向哈里•凯恩头部传中，但凯恩的头球顶得过正被对方守门员挡出。接着，在上半场第19分钟突破左侧时，他虚晃一枪，抓住对方后卫的防守漏洞，用左脚传中，皮球被德利•阿里轻轻一碰进入对方球门内。虽然险些成为孙兴慜在联赛的第9号助攻，但阿里的触球后，被对方防守队员击中，被认定为乌龙球。 孙兴慜以与伯恩利队的比赛为起点，在边路进攻时增加横传球比重，给对方制造混乱。特别是，面对对方防守队员，右脚外脚背横传球更具威胁性。虽然大家都知道外脚背传球要比内脚背传球更不容易掌控，但孙兴慜的横传球非常精准。对于孙兴慜的高级技术，英国《足球伦敦》评价称，“漂亮的传球连接了凯恩。”

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