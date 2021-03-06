江南光天化日之下的“入室盗窃”…窃取5亿多韩元现金. March. 06, 2021 07:12. by 金泰诚记者•金秀贤记者 kts5710@donga.com,newsoo82@donga.com. 警方接到举报称，在首尔江南的一栋住宅里，主人暂时离开家时，约有5.7亿韩元现金被盗，因此警方展开了追查。目前尚未查明为什么普通住宅中保管着这样的巨额资金。 首尔水西警察署2日下午2时30分左右接到举报称，江南区驿三洞某低层多户型住宅(指居住层数在3层以下、总面积在660平方米以下的一楼多户住宅，属于单独住宅)内被人偷走了现金。现在正在追捕被推测为男性的两名嫌疑人。 据警方透露，遭受损失的A某暂时外出后，在回家的路上与从自己家里出来的两名男子相遇。虽然他马上喊着“请抓住他们”，并追了上去，但最终还是没抓住对方。 A某在接受警方调查时表示：“家里有5.7亿韩元的现金，但现在没有了。看起来像是熟人所为。”据悉，其中一名嫌疑犯身高170厘米左右，身穿黑色连帽衫，但戴着帽子和口罩，很难认出他。 A某在家保管这些现金的理由以及这些钱是用于哪里的等都没有明确说明。嫌疑犯们是如何知道钱的下落并侵入的也不明确。警方相关人士表示：“正在以印象衣着为基础，通过分析周围的闭路电视(CCTV)等来追查行踪。我们还在调查是否有其他共犯。”

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