潘基文：“民粹主义者特朗普，只壮大了金正恩的力量”. March. 06, 2021 07:12. by 兪載東 jarrett@donga.com. 前联合国秘书长潘基文（77岁）通过将于6月发行的回忆录强烈批评了美国前总统特朗普的外交安保政策。他特别指出，在与朝鲜进行无核化谈判的过程中，特朗普的所为只壮大了朝鲜国务委员会委员长金正恩的力量。 据联合国网络媒体“Pass Blue”当地时间4日报道，潘基文在自己预定出版的回忆录《坚决：分裂的世界里国家的团结》的序言中发表了上述见解。潘基文表示：“民粹主义恶霸（populist bullies）可能是最没有效率的外交官。以自我为中心的领导人暴露自己的战略并炫耀自己的成果，这违反了国际外交惯例。”他指出：“特朗普一直向国民承诺，朝鲜会放弃核武器，由此展示了谈判对自己是多么重要，最终壮大了金正恩的力量。” 潘基文还批评特朗普将朝核谈判目标从“韩半岛无核化”改为“防御美国本土”。他表示：“美国只考虑朝鲜导弹对北美大陆产生的影响，而没有考虑对亚洲产生的影响，因此亚洲非常担心。作为盟国，很难接受这种态度。” 潘基文还对特朗普前政府的“美国优先主义”政策和对伊朗政策提出了强烈谴责。他表示：“国家间的分裂、部分领导人的憎恶修辞、对多边主义的威胁比任何时候都令人担忧。”他指出了在巴黎气候协定、联合国人权理事会等方面抵制或不遵守承诺的“部分国家”的态度。“Pass Blue”指出，这是指以单边主义外交路线退出各种国际机构或协议的特朗普前政府。 潘基文还介绍了自己在辞去联合国秘书长一职后的2017年会见时任美国驻联合国大使尼基·黑莉的往事。他对黑莉说：“特朗普威胁宣布退出伊朗核协议，这可能会成为灾难性失误。撕毁协议会向朝鲜领导人发出‘美国不遵守承诺’的错误讯息。”美国在第二年即2018年退出了伊核协议，之后伊朗也提高了浓缩铀的浓度等，导致了不遵守核协议事项的结果。“Pass Blue”表示：“潘基文卸任后到目前为止，对披露对特朗普外交政策的态度方面一向慎重，但特朗普刚离开白宫，他就表达了愤怒。”

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