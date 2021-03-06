美国ITC认定：“SK侵犯LG 22项商业秘密”. March. 06, 2021 07:12. by 郭道英 now@donga.com. 5日，美国国际贸易委员会(ITC)公开了LG能源解决方案公司以SK创新(SK Innovation)为对象向ITC提出的电动汽车电池商业秘密侵害诉讼的最终意见书。ITC表示，SK创新侵犯了LG能源解决方案拥有的22项商业秘密。ITC还补充说，如果没有这些情报，SK创新很难在十年内自主研发出相关电池技术。 最终意见书详细记录了ITC于上月10日(当地时间)对SK创新下达10年内禁止进口判决的背景等。根据意见书，ITC认定了LG提出的△全部工艺 △原材料零部件明细表信息 △阴极•阳极混合及配方等11个领域的22项商业秘密侵害事实。另外，ITC判定表示，在2018年9月大众汽车订单竞争中，SK以从LG泄露的竞争价格信息等为基础，做出了最低价投标。 对于10年的禁止进口期限，ITC举出了理由，“LG证明SK侵犯商业秘密，可以在10年的时间里有利地迈出一大步。”另外，ITC还提到了当地整车业界的责任，“不仅是SK，福特等不顾SK侵犯商业秘密，决定今后持续构建事业关系，这也有过失。” 据悉，LG和SK在最终判决出来后，至今没有进行为达成协议的接触。当天，LG能源解决方案公司召开在线记者座谈会表示：“SK侵犯商业秘密的行为在开发、生产、营业等所有领域都得到了认定”，“SK应该接受美国政府机关ITC在2年多的时间里进行调查并听取各种利害关系者的立场后做出的最终决定，以真诚的态度进行对话。” 相反，SK创新方面表示：“LG和SK的电池开发、制造方式不同，因此并不需要LG的商业秘密。ITC引用侵犯商业秘密的内容，却没有提供相关的证据。”SK创新还表示：“ITC的决定没有充分考虑禁止进口命令等对公共利益产生的影响。计划在总统研讨程序中积极阐明相关疑问，并强烈要求行使否决权。”

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