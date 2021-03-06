美国副防长提名人：“继续对朝鲜实施强硬制裁”. March. 06, 2021 07:13. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国国防部负责政策事务的副部长提名人科林·卡尔当地时间4日在参议院军事委员会提名审议听证会之前提交的书面答辩书中表示：“为了缓和朝鲜的核扩散威胁，必须继续推进强力的制裁。”负责政策的副防长是美国国防部第三号人物。 他还就移交战时作战指挥权的问题表示：“不能走捷径。”其要义是，应根据规定的三个阶段验证条件慎重进行。就移交战时作战指挥权的条件，卡尔回答说：“移交战时作战指挥权基本上应加强我们的联合防御态势。为此提出的条件已经提交给作战指挥权移交计划。”他接着强调：“如获批准，为了确认移交战时作战指挥权的所有条件是否都被满足，我们期待同韩国进行紧密的合作，我们不能选择捷径”。 对于驻韩美军的调整与否，他再次强调了重视同盟价值的拜登政府的基本方针。他解释说：“对韩国的安全承诺没有动摇，与相互防卫条约一致。这一承诺不局限于军队数量，而是遵循基于共同价值和国民之间纽带的70年同盟关系。”但是，就驻韩美军是否会被动员到境外作战的问题，卡尔表示，“美国应该保持战略灵活性，以便使我们的军队优化来应对威胁”，表明了这种可能性。 他表示：“如获批准，我将和韩国合作，以应对中国的恶意行为等针对韩半岛外部安全的挑战。”意思是说，美国对中国的牵制需要盟国韩国发挥作用。

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