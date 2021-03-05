美国表示“将与同盟一起包围中国”，外交不能看人眼色被拖着走. March. 05, 2021 07:18. . 美国白宫3日提出了进一步提高牵制中国力度的外交安全政策方向。这是拜登政府上台后首次发表的外交安保正式文件《国家安保战略中间方针》（共24页）。与此相应，美国国务卿安东尼·布林肯通过就任后的首次主要演讲，将中国界定为“21世纪最大的地政学考验”。他还表示：“如果有必要，同中国之间的关系会是竞争，如果有可能，会是合作，如果必须，会成为敌对关系。” 美国新政府已经预告将牵制中国，但将之公开为最优先战略的做法值得关注。不少人预测说，过去的政府在大选期间强烈谴责中国，但在掌权后态度发生改变的情况很多，因此拜登政府的中国政策至少会在语气上有所缓和。但正如在任命新外交安全班子的过程中表现出来的一样，拜登政府确认了将继续保持前任特朗普政府的攻势基调。 在白宫的方针和国务卿的演讲中，安全战略的优先顺序是新冠疫情、气候变化、经济复苏，但贯穿其中的主题是“应对中国的战略”。恢复民主、修复同盟、确保技术主导权等，最终目的都是抑制中国的挑战。布林肯表示：“我们离开的位置，已被中国占据。”他决心恢复领导能力。白宫的方针也明确表示，“将由美国而不是中国来设定国际议题”。 不过，实行政策的风格与“特朗普式一人秀”谈判和“关税炸弹”等单边主义不同。如果说特朗普政府是“自己先干，再要求周边国家跟上”，那么拜登政府就会先明确是站在哪一方，再列好队形向周边国家施压。一直推迟在美中之间做出选择、观察局势的韩国外交如今已面临真正考验。不能犹犹豫豫、被强行拖着走。韩日关系的恢复、印度太平洋战略的参与，都已经没有时间看别人的脸色了。

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