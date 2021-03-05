青瓦台：“文在寅总统欣然接种阿斯利康疫苗”……预计3月底4月初. March. 05, 2021 07:18. by 李知云记者 easy@donga.com. 韩国总统文在寅表示要接种新冠病毒疫苗。预计将在3月底或4月初接种阿斯利康疫苗。 青瓦台发言人姜珉硕4日表示：“文在寅总统将和国民一样不选择疫苗种类，直接接种疫苗。文总统表示将欣然接种阿斯利康疫苗。”姜珉硕表示：“接种时间将考虑6月七国集团峰会的日程而决定。”根据规定，如果因公务或商务等原因紧急出国，经过审查后可优先接种。文在寅参加七国集团峰会即属于这种情况。 今年的七国集团峰会将于6月11日在英国举行。如果文在寅为了参加七国集团峰会而接种新冠疫苗，最晚也要在4月初完成。阿斯利康需要以8周为间隔接种两次。从接种到形成抗体需要两周左右的时间。只有在3月底或4月初进行第一次接种，才能在6月11日之前进行第二次接种并形成抗体。 目前还不知道会接种何种疫苗。目前，韩国引进的新冠疫苗是阿斯利康疫苗和辉瑞疫苗两种。辉瑞疫苗的接种对象包括治疗新冠感染患者的医疗人员和从业人员，而阿斯利康的接种对象是未满65岁的疗养医院、疗养设施患者和从业人员等。两种疫苗的接种对象都有规定。阿斯利康疫苗105万人份中的一部分将于本月从新冠疫苗国际共享平台“COVAX Facility”引进。也有可能是辉瑞疫苗。本月将引进50万人份。最近，国务总理丁世均也提到了优先接种辉瑞疫苗的可能性。

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