拜登政府推出第一个安保方针，“团结同盟应对中国”. March. 05, 2021 07:18. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国拜登政府当地时间3日公布了包含集中针对中国的“国家安保战略中间方针”。拜登政府就任40多天后公布这一方针，包含着今后美国外交安保政策的方向和蓝图。 美国国务卿安东尼·布林肯当天在白宫发表指针之前表示：“中国是21世纪最大的地政学考验。中国是唯一拥有挑战稳定、开放的国际体系的经济、外交、军事、技术力量的国家。”他还表示：“中国正在向以我们希望的方式让全世界运转的所有规范和价值发起挑战。” 布林肯表示：“我们离开的地方，已被中国占据。”他强调，将通过加强同同盟及伙伴国家的合作予以应对。他将同盟称为“使力量倍增的美国独特的资产”，并强调，“我们团结一心的力量让中国无法无视。”

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