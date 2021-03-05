留下一生积蓄去天国的70多岁老奶奶. March. 05, 2021 07:18. by 奉化=明敏俊记者 mmj86@donga.com. “生平不能吃好吃的，连破衣服都补上，攒下的4000万韩元。这是奶奶去天堂时留下的钱。” 上个月23日，庆北社团法人奉化郡教育发展委员会接到了一通电话。来电者自称是僧侣后说：“平时互相依靠的一位老奶奶去世了，留下了要捐款4000万韩元的遗言。我想按照奶奶的话，把这些钱转交给困难的学生。” 奉化郡教育发展委员会三天后找到这位僧人，得到了4000万韩元的捐款。捐赠者就是最近因疾病去世的A奶奶(75岁)。僧人根据奶奶匿名转交捐款的意愿，没有公开名字和照片。但据悉，老奶奶的丈夫先去世，没有子女，独自在奉化郡小川面开垦小田。奉化郡教育发展委员会相关人士表示：“因为希望奶奶的意思能传达到世界各地，所以多次提出公开意向，但都遭到坚决拒绝。似乎是为了照顾接受捐款的学生，让他们能够集中精力学习。” A奶奶从不浪费辛辛苦苦挣来的钱。在寒冷的天气里，她节省了取暖费，连自己喜欢的食物都不吃，忍着攒钱。村民们很好奇“为什么要那么珍惜着生活呢？”在奶奶去世后，在迟迟得知奶奶为学生们筹钱的事实后，村民们心里十分难过。僧人说：“平时奶奶特别疼爱小区里的学生。还经常对家境贫寒的孩子们说，千万不要放弃学习。” 奉化郡教育发展委员会理事长严泰项(奉化郡守)表示：“感谢奶奶把一生积攒下来的钱捐赠出来作为珍贵的奖学金。为了纪念故人的遗志，我们会将遗志转达给需要帮助的学生。” 奉化郡教育发展委员会每年将1亿韩元左右的奖学金转交给生活在奉化郡的学生或地区出身的学生。

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