“欢迎大家来弩督岛参加庆典和观看演出吧”，展览馆等恢复运营. March. 05, 2021 07:18. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首尔市将重新恢复因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而中断的综合文化空间“弩督岛”的运营。 首尔市4日表示，随着保持社交距离阶段的缓和，在遵守新冠病毒防疫守则的情况下，将举行演出、展示、庆典等多种活动。 此前，首尔市作为城市再生事业的一环，将弩督岛建成复合文化空间，于2019年9月正式对外开放，但在新冠病毒疫情后一直处于休馆状态。从本月开始正式恢复运营的弩督岛今年春季的主要节目有△《INTO THE FOREST》展示 △2021 Love Some庆典 △弩督书街“Book Character”展览等。 弩督岛代表展示空间“太空445”将展示以“治愈之林”为主题的绘画、韩国画、装置美术、艺术、工艺等170多件作品。以音乐和书籍为主题的春季庆典也将举行。下月3日，在弩督岛Live House、弩督书街、草坪一带将举行“2021 Love Some庆典-真的很花心思，就变成那样了”。在弩督岛游击餐厅“Antable”将展示加入多种国家味道的特别混合料理。 关于弩督岛迎春计划的详细内容和预约方法，可以在弩督岛官方网站(nodeul.org)或Instagram(www.instagram.com/nodeul.seoul)上确认。弩督岛内的所有设施在戴上口罩、发热检查、QR登记后都可以使用。

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