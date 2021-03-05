金广铉一场比赛两次出场… 4个被安打、3个自责分. March. 05, 2021 07:18. by 李憲宰 uni@donga.com. 圣路易斯红雀队的左手投手金广铉(33岁)自进入职业棒球赛场后首次体验了“一场比赛两次出场”的独特经历。 4日，金广铉在美国佛罗里达州朱庇特举行的与纽约大都会队的季前赛上首发出场。今年首场正式比赛出场结果并不令人满意。直球平均球速仅为142公里，变化球控球也不理想。 从第一回合上半局被对方的首发击球手凯文•费拉击出3垒打开始，金广铉被对方共击出4个安打和1个四坏球上垒，失掉了3分。在投出27个球，只抓住一个三振出局的情况下，金广铉被替换下场。 但是第2局开始后，金广铉再次踏上了投手踏板。根据“在截止到14日的季前赛上，投手的投球数超过20个时，即使是在3出局之前，也可以结束局数或替换上场”这一特别规定，因此可以出场两次。 在第二回合再次开始投球的金广铉与第1局相比，表现出了不错的内容。在以2号击球手为对象，只让对方取得一个四坏球上垒后，再次被替换下场。当天的成绩是3分之2局遭遇4个被安打、2个四坏球上垒、4失分(3次失误)。总投球数为39个。随着球队以14比9获胜，避免了失败的命运。 金广铉赛后表示，“控球不是很好，球速也不太好。下一次出场时，我会展现出不同的面貌。”将金广铉内定为球队第3先发投手的迈克•西尔特教练也表示，“现在只是打了一场季前赛而已。” 圣地亚哥教士队所在的内野手金河成(26岁)在与密尔沃基酿酒人队的季前赛上取得了2次有效击球、无安打、1个四坏球上垒的成绩。多伦多蓝鸟队的王牌柳贤振(34岁•照片)将在6日与巴尔的摩金莺队的季前赛上，上演今年的首秀。

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