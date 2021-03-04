姜英曙获得国际雪联高山滑雪女子回转比赛亚军. March. 04, 2021 07:30. by 黃奎引 kini@donga.com. “高山滑雪希望之星”姜英曙(24岁•釜山市体育会)获得了国际滑雪联合会(FIS)比赛的亚军。 2日(当地时间)，在奥地利奥贝费尔胡斯举行的2020~2021赛季国际雪联比赛女子回转项目中，姜英曙在第1、2轮比赛中以总成绩1分19秒96的成绩在83名参赛选手中排名第二。 大韩滑雪协会相关人士表示：“国际雪联比赛一般被认为水平不如世界杯或洲际杯，但此次大赛德国、奥地利等滑雪强国选手大举出战”，“韩国女选手在欧洲举行的国际雪联比赛高山滑雪项目上获奖尚属首次。” 姜英曙发表感想说：“在国家队训练场坚持练习，对提高技术起到了很大的帮助。”滑雪协会在江原道旌善郡High1滑雪场准备了专用滑道，帮助培养高山滑雪国家队选手的高难度场地适应能力。姜英曙计划参加从6日开始在斯洛伐克雅斯纳举行的2020~2021赛季国际雪联世界杯回转和大回转比赛。 另外，2018年平昌冬季奥运会银牌得主“白菜男”李尚浩(26岁•High1度假村)当天在斯洛文尼亚劳格拉举行的2021高山单板滑雪世界锦标赛中获得了第5名的好成绩。

한국어