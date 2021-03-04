《米纳里》借助夺得金球奖的东风，在韩国预售率排名第一. March. 04, 2021 07:30. by 金哉希 jetti@donga.com. “只是希望这部电影能对所有人都有所感触。” 这是1日在美国金球奖颁奖典礼上获得最佳外语片奖的《米纳里/Minari》的导演李•以萨克•郑(照片)在韩国上映的3日发回韩国的信息。郑导演通过国内发行公司“PanCinema”传达的获奖感言中表示：“我认为更多的人开始谈论《米纳里》。而且开始谈论成为美国人意味着什么，外国人是什么。只是希望各位能看这部电影。我认为这才是金球奖真正的影响力。” 《米纳里》获得金球奖的消息被传开后，从1日下午开始登上国内预售率第一位，3日(以下午4时为准)预售率为32.5%。这一数字大幅领先将于4日上映的迪士尼新作动画片《瑞亚和最后一条龙》的预售率(20.1%)。 《米纳里》描写了20世纪80年代移民到美国阿肯色乡村的韩国移民家属在美国定居的情景。以美国出生的第二代移民郑导演童年时代为基础制作的这部电影，不仅讲述了美国当地众多移民经历的身份认同感混乱，还包含了在此过程中互相抚慰、克服困难的亲情，引起了巨大反响。 有观测认为，在4月25日举行的奥斯卡金像奖颁奖典礼上，《米纳里》也有望取得好成绩。美国演艺媒体《Variety》在预测奥斯卡获奖者的报道中，将饰演奶奶顺子的尹汝贞选为最佳女配角奖第一顺位候选人。韩艺璃和史蒂文•元分别获得最佳女主角奖和最佳男主角奖提名人的第五名和第四名。《米纳里》被选为最佳影片奖候选人第3名。

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