美国印太司令部官员：“朝鲜核再处理如属实，将改变朝美紧张态势”. March. 04, 2021 07:31. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国印度太平洋司令部负责情报工作的高层人士对最近的朝鲜核再处理相关动向深表忧虑，称正在密切关注以后的挑衅可能性。 据路透社报道，印度太平洋司令部情报局局长、海军少将迈克·斯图德曼当地时间2日在国际安全相关非营利机构“陆海空通信和电子协会”主办的活动中发表演讲时，提到了朝鲜进行核燃料后处理活动的迹象。他表示：“非常担忧朝鲜的动向，目前正在密切关注。”他提到了指出相关动向的国际原子能机构最近发表的声明，并指出：“如果属实，今年将把同朝鲜之间的紧张关系推向其他层次。” 国际原子能机构1日在总干事拉斐尔·格罗西发表的声明中指出了朝鲜宁边和降仙的核设施启动的情况。他在当天举行的今年第一次定期理事会上表示：“有迹象表明，在朝鲜的实验用轻水反应堆中，包括去年底进行的冷却设施试验在内，正在继续进行内部活动。还有迹象表明，最近放射化学实验室启动了蒸汽发电站。” 斯图德曼分析说：“朝鲜最近准备对核燃料进行后处理的情况，据判断可能是为了对拜登政府施加影响力并吸引关注。朝鲜可能会将这一后处理活动用作缓解对朝制裁的谈判筹码。” 美国国务院也就国际原子能机构的报告批评称：“朝鲜的非法核、弹道导弹计划以及尖端技术扩散意志严重威胁国际和平与安全，削弱国际不扩散体制。”“美国之音”电台2日报道说：“美国政府将对朝鲜施加的威胁进行评估，并与同盟及伙伴密切合作，采取有效的应对方法。”

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