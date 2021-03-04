一生挚友的同行. March. 04, 2021 07:31. . 被称为“美术史上的圣经”的恩斯特•戈姆布里奇的《西方美术史》初版中没有一名女性美术家登场。在历史上留名的伟大画家都是男性，女性总是作为他们的模特存在。19世纪瑞典画家耶安娜•鲍克曾试图绘制挑战这种固定观念的肖像画，自己记录女性画家的存在。 30多岁的鲍克画的这幅画描绘了专注于肖像画作业的画家形象。虽然看起来与19世纪其他画家的工作室风景没什么差别，但女性画家将男性作为模特。画中的画家是鲍克的同僚贝尔塔•贝格曼，当时两人使用同一个工作室。1840年出生于斯德哥尔摩的鲍克在23岁时前往德国进行美术留学，定居慕尼黑，在这里她见到了比自己小7岁的丹麦女画家贝格曼。因为是女性，所以没能进入美术大学，在个人画室学习画画的两人因为处境相似，很快就变得亲近，成为一生的朋友。两人共享了家和工作室，还一起进行意大利旅行和移居巴黎。这幅画是两人在慕尼黑一起工作时画的。两人互相为对方的画肖像加油，努力打破人们对女性的偏见和以男性为中心的规范。两位朋友在巴黎沙龙展上一起参展，受到了好评，并积极参加国际展示会，积累了名声。 两人比任何人都清楚教育的重要性，对教育也表现出献身精神。贝格曼回到哥本哈根后，成为丹麦皇家美术院首位女议长，而鲍克则在慕尼黑为女性建立了美术学校。不是嫉妒和竞争，而是通过支持和联合取得巨大成就的两位朋友，作为有影响力的画家和教育家，于1926年同一年结束了各自的人生。两人是一生挚友，在前往另一个世界时也同行。据说，贝格曼就像朋友画的画中的样子一样，在生命的最后一刻也握着毛笔。美术评论家

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