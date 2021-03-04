毫无准备的“大给特给”政治，日益扩大的灾难补助平衡性争议. March. 04, 2021 07:31. . 围绕韩国政府决定从29日开始发放的第四次灾难补助，平衡性争议正在加大。这是因为，尽管在第二次和第三次灾难补助选择性发放过程中就发生过类似的事情，但仍然在没有制定精密的标准的情况下，就决定了第四次发放。 第四次补助将发放给禁止集合行业和被证明去年销售额比前年有所减少的集合限制行业的私营业者及小工商业者385万人。人均补助从第三次补助时的300万韩元最高增至500万韩元。由于发放标准是销售额，因此在2019年下半年创业后几乎没有销售额，但去年出现年销售额的私营业者被排除在发放对象之外，感到非常不满。 也有不少人表示：“为了不关门而赔本做生意，结果去年销售额有所增加，没有拿到补助。”也有人批评说：“同时支援销售略有减少的人和减少较多的人，这像话吗？”销售额减少20%以上时才能拿到200万韩元补助的26.4万多名旅游和演出业主对补助差别待遇表示不满。因为，在国内外旅行实际上被“强制”中断，无法工作的情况下，他们拿到的补助少于拿到500万韩元补助的练歌房等禁止集合的行业以及拿到400万韩元的补习班等禁止集合放宽的行业。 政府有关负责人抗辩说：“你以为我们想这样吗？”如果在综合考察收入、销售、纳税记录后发放补助，效果会更大，平衡性也会得到改善，政府虽然明知这一点，但为了配合从1月初开始吹风、仅过两个月就决定发放19.5万亿韩元的共同民主党的“大给特给速度战”，根本没有余力。但是，政府也难逃避关于平衡性争议的责任。去年，企划财政部接受执政党的要求，将附加价值税法上的简易纳税人标准从年销售额4800万韩元提高到8000万韩元。虽然其宗旨在于减轻零散业主的税金负担，但如此一来，税金征收透明性低下的简易纳税人增加了23万人。也就是说，很难像美国等发达国家那样，将小规模事业者的纳税记录用作受害补偿的基础资料。 由于新冠疫情何时结束尚不清楚，所以此次灾难补助也很有可能不会结束。共同民主党公开表示，将在本月内对个体户、小工商业者的损失补偿法制化，因此，有关平衡性的争议必然会再次爆发。政府必须在提高个体工商户税源透明度的同时，先加快构建起能够正确确认收入和销售增减的系统。

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