“伍兹发生翻车事故，不排除疲劳驾驶的可能性”. March. 03, 2021 07:24. by 李憲宰 uni@donga.com. 有消息称，因翻车事故受重伤的“高尔夫皇帝”泰格•伍兹(46岁•美国)发生事故当时有可能是在疲劳驾驶。 《今日美国》等美国当地媒体2日以专家们的意见为基础报道说，伍兹在事故发生当时有可能在打盹儿。 上月24日，伍兹在美国加利福尼亚州洛杉矶附近的公路上驾驶捷恩斯GV80汽车时发生了翻车事故。汽车越过道路的中央隔离带，滚了好几次后撞到树后才停下来。右腿小腿骨等骨折的伍兹立即被送往医院接受了紧急手术。 接受当地媒体采访的法院鉴定人乔纳森•切尔尼表示：“车辆在曲线道路上直行，与疲劳驾驶的典型情况相同。”国立生物力学研究所的拉米•哈西什也表示，“伍兹在事故发生当时反应非常迟缓”，暗示比起超速，麻痹大意才是事故原因。

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