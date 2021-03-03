应对迟缓，江原地区爆发暴雪大乱. March. 03, 2021 07:25. by 池民求记者、春川=李仁模记者 warum@donga.com,imlee@donga.com. 1日和2日，江原地区下了最多达88厘米的雪，许多市民在高速公路等地遭受严重交通堵塞。在此过程中，有关方面不当的除雪工作等导致了混乱。这与1月6日在首尔江南大路等地发生的“暴雪大乱”相似。 据气象厅消息，江原地区2月28日下午4时左右发布了大雪预备特报。据气象厅预报，当天1日凌晨4时20分江原地区还将下可达50厘米的雪。上述预报内容已被行政安全部、江原道、韩国道路公社等部门实时通报。 但是首尔-襄阳、首尔-东海高速公路在上午10点左右开始了喷洒氯化钙等的工作。166台除雪设备直到下午2时前后才投入使用。当时高速公路上已经积了相当多的雪，而且开往首尔的车辆也大举聚集在一起。道路公社为了除雪作业而控制进入高速公路的时间是下午4点半左右。 和首尔暴雪大乱时一样，慢了一拍的除雪车辆投入并没有对事态的解决带来帮助。由于高速公路堵塞，除雪车辆难以及时赶到现场。据中央灾难安全对策本部透露，截至2日上午6时，发生了53起交通事故，其中1人死亡，94人受伤。道路公社方面解释说：“大多数车辆不具备过冬设备，再加上车辆同时聚集在一起，给除雪工作带来了困难。”

한국어