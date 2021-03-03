韩美安保室室长通电话……“再次确认对朝密切合作关系”. March. 03, 2021 07:25. by 黄炯俊记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 constant25@donga.com,lightee@donga.com. 青瓦台2日表示，青瓦台国家安全室长徐薰和美国总统安全事务助理沙利文通过电话，就拜登政府正在重新审视的对朝政策进行了磋商。继两国外长和朝鲜核问题代表之后，两国外交安保部门负责人也进行了沟通，韩美两国就拜登政府可能于4、5月份出台的新对朝政策全面进行协调。 青瓦台发言人姜珉硕当天表示：“徐薰和沙利文用一个小时共享了对韩半岛局势的评价和目前正在进行的美国对朝政策动向。双方决定，今后韩美两国继续密切合作，以实现韩半岛无核化和永久和平。”青瓦台表示，两人对包括国家安全保障会议在内的各级别随时进行韩美间密切沟通的情况进行评价，并考虑到新冠疫情，决定尽快推进面对面磋商。徐薰和沙利文曾于拜登总统1月20日就任后的23日首次通话。 白宫也在当天公开通话内容时表示：“重申了巩固韩美同盟、就对朝问题密切合作的共同承诺、维护韩半岛和平与稳定的重要性。还就解决新冠疫情和战胜气候变化等各种共同外交政策的优先顺序进行了磋商。” 有分析认为，从徐薰和沙利文进行了长达一小时的通话来看，围绕对朝政策，包括韩美之间可能存在的分歧等，进行了多方面磋商。任期还剩一年的文在寅政府希望尽快恢复朝美谈判，而拜登政府则希望以遏制朝鲜和制裁为基础，把朝鲜拉到实质性协商桌前。外交消息人士就拜登政府表示要重新审视对朝政策以“制定新战略”表示：“需要2至3个月。”

한국어