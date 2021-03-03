朱莉藏品《丘吉尔的风景画》以123亿韩元成交. March. 03, 2021 07:25. by 金民 kimmin@donga.com. 演员安吉丽娜•朱莉(46岁)从前夫布拉德•皮特(58岁)那里作为礼物得到的，收藏了10年的前英国首相温斯顿•丘吉尔的风景画以刷新丘吉尔个人拍卖纪录的历史最高价成交。这幅画是丘吉尔在第二次世界大战时亲自绘制的，送给当时的美国总统富兰克林•罗斯福的礼物。1日(当地时间)出现在伦敦佳士得拍卖会的该作品最终以1150万美元(约123亿韩元•包括手续费)的价格成交。 题为《库图比亚清真寺宣礼塔》(Tower of Koutoubia Mosque•1939~1945年•照片)的作品，描写了摩洛哥马拉喀什烈日炎炎的景象。在强烈的阳光下形成的温暖色彩和长长的影子让人印象深刻。伦敦佳士得拍卖行的相关人士解释说，“丘吉尔在1935年首次访问摩洛哥时，被太阳光的魅力深深吸引”，“他本人对描写摩洛哥的作品最有自信。” 这幅画是丘吉尔在第二次世界大战时期画的唯一作品。1943年1月摩洛哥卡萨布兰卡会谈结束后，丘吉尔向罗斯福总统提议在马拉喀什附近欣赏晚霞。为了纪念短暂的记忆，丘吉尔在第二天就画了这幅画作为礼物送给了罗斯福总统。据美国有线电视新闻网(CNN)报道，朱莉2011年从前夫皮特那里收到了该作品。 丘吉尔从40多岁开始画画，留下了500多幅作品。最近，这些作品的一部分出现在拍卖会上，以高价成交。2014年苏富比伦敦拍卖会上丘吉尔的另一幅绘画作品以170万美元(约19亿韩元)的价格成交。

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