前往美国股市的Coupang：“通过IPO最多可筹集4万亿韩元”. March. 03, 2021 07:25. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 推进美国纽约证券交易所(NYSE)上市的Coupang有望通过首次公开募股(IPO)筹集到36亿美元(约4万亿韩元)的资金。 1日(当地时间)，Coupang通过向美国证券交易委员会(SEC)提交修正后的上市文件表示，共1.2亿股股票的发行价定在27~30美元。如果将公开招募价格定为30美元，Coupang最多可筹集36亿美元(约4万亿韩元)，Coupang的企业价值为510亿美元。Coupang的股权结构也在此次公开了。Coupang创始人、董事会主席金范锡上市后持有10.2%的股份。但是，他拥有相当于每股29倍等级表决权的Class B股份，预计拥有76.7%的表决权。 考虑到Class A(普通股)和Class B的上市后，公司股份持有额依次为，日本软银总裁孙正义领导的软银展望基金(33.1%)、美国风险投资公司Green Oaks(16.6%)、Green Oaks创始人尼尔•梅塔(16.6%)、金议长(10.2%)等。 Coupang将韩国的垄断规制及公平交易相关法律(公平交易法)新规定为“投资危险要素(Risk Factor)”。根据《公平交易法》，美国Coupang株式会社(Coupang Inc)的韩国子公司Coupang及其子公司有可能被指定为公开上市企业集团。

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