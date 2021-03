时隔25年收获丰硕成果的“巨响的执著”. March. 03, 2021 07:26. by 林熙允记者 imi@donga.com. 苏格兰出身的乐队“Mogwai”出道25年来首次登上了UK专辑排行榜的冠军宝座。既是新专辑又是正规10辑的《As the Love Continues》就是其主人公。虽然不是执着于销量的组合,但是成员们和粉丝们的祝贺留言却充斥着网络。这氛围就像是苏格兰的乙级联赛球队自俱乐部成立以来首次捧起了英超冠军奖杯。 当然,如果在乎排行榜的话,当初就不会做这样的音乐了。在Mogwai的音乐中寻找爱情小夜曲就像在井边点桃香碳酸水一样。超过10~20分钟的长演奏曲是他们的专利。 他们所写的听觉性剧本大都遵循“安静-吵闹-更吵闹”的公式,而不是起承转合。优美的吉他分散和音在持续,不知从何时起,放大的声音像怒涛一样袭来,在相信“这是最高音量”的瞬间,最终再提高音量,走向结尾。 在2014年和2018年的两次来韩演出中,他们展示了超越飞机起飞音量(130分贝)的巨大声响的新天地。但是,Mogwai的音乐是凄美的。他们曾负责讲述足球运动员齐达内的纪录片《齐达内,21世纪的肖像》(2006年)的原声带,这一点颇具戏剧性。两三台电吉他叠加在一起的厚重的噪音就像SF动作片的总体破坏大结局一样痛快。 Mogwai因其怪异的歌名而声名噪一时。粉丝们甚至说“是不是在练习室里藏了随机题目生成器?” 《从被束缚的青少年身上涌出来的快乐波涛》、《太阳下发出太嘈杂的气味》、《你是莱昂内尔•里奇约》等歌曲的名字就像挂在现代美术馆的抽象画家的难看的幽默。 第一张专辑的第一首歌《Yes! I Am a Long Way from Home》和新作最后一首歌《It's What I Want to Do, Mum》巧妙的对比。这样看来,他们也许没有停止过1314万分钟(25年)的演奏曲。 “我想做的就是这个,妈妈。”

