妈妈的良知. March. 03, 2021 07:26. . 即使不通过书本学习，人心也会向善。所以在阳明学中，相比阅读经典，更注重自觉和实践这种心地即良知。金锦淑作家的漫画《等待》这部作品生动地形象化了在伤痛和痛苦中绽放的良知之花。 漫画讲述的是韩国战争爆发后，一名女子思念在逃往南方避难途中分离的北方丈夫和儿子的故事。她给女儿喂奶时与丈夫和儿子失去了联系。战争发生在70多年前，如果说等待有年龄，她的等待就超过了70岁。 与那种等待不同，她与一个妻子留在北方的男人再婚了。与其说是喜欢男人，不如说是因为他有一个4岁的儿子。一想到自己同龄的儿子没有母亲的陪伴长大，就想成为孩子的母亲。因为她希望自己的儿子也有个好的继母。他们再婚时约定，一旦回到朝鲜，就回到彼此的丈夫和妻子身边。岁月流逝，两人生了四个孩子，但心一直没变。但是在分裂的国度里，他们不可能回到朝鲜。 她全心全意地照顾儿子，甚至让自己生下的孩子心里感到了不舒服。虽然岁月流逝，儿子成了老人，母亲还是一样心疼。她还是一如既往地到了市场就先给儿子挑衣服。从子女那里拿到零用钱，先用来给儿子熬糖尿病药。孩子们去市场买菜回来，一半送去给儿子。 如此宽容、利他的心究竟来自哪里呢？连小学都没上过，肯定不是从书里学来的。虽然不曾学习，但她的心中却蕴藏着阳明学中所说的良知，即伦理的天性。让良知的花盛开，并不需要太多东西。是一个孩子的妈妈，这就足够了。这就是对失去母亲的孩子来说，孩子变得“比真的更像真的”的原因。

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