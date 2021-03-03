共同民主党在议决第四次灾难补助当天，又提出增加金额的言论. March. 03, 2021 07:26. . 韩国政府昨天召开国务会议，议决了针对新冠疫情的第四次灾难补助补充预算案。其内容是，以690万人为对象，发放少则50万韩元、多则500万韩元的灾难补助。也就是说，将比去年第一次全国国民灾难补助（14.3万亿韩元）多出5.2万亿韩元的灾难补助，并将其中的15万亿韩元编制为补充预算。 特别是，决定通过发行国债筹集15万亿韩元中的9.9万亿韩元。共同民主党一直就财政健全性争议表示：“将对支出进行结构调整，不足部分不可避免地将通过发行国债筹集资金。”但最终灾难补助的一半将用国家债务来填补。 在这种情况下，政策委员会议长洪益杓表示：“目前急需对农业部门进行直接援助。国会目前正在讨论进一步提供援助的必要性，因此，目前不少地方可能需要增加资金。”这是在表决历史上第三大规模超级补充预算案的当天，又暗示还可能“+a”。 通过此次国债的发行，截至年底，韩国的国家债务可能会增加到965.9万亿韩元。即使因新冠疫情长期化及政府的防疫措施而遭受经济损失的人不可避免地要得到现金支援，也应控制在国家财政能够承受的水平。据说，经济副总理洪楠基起初说很难超过12万亿韩元，但后来受到党领导层指责，他在确定接近20万亿韩元灾难补助的党政青会议上，没有做出什么特别的发言。也就是说，他在执政党的压力下再次后退了。他是不是忘记了应该管理国家库房的经济首长的职责？ 此次援助对象比第三次增加了200万人。越是这样，就越应该仔细思考是否会被浪费在毫不相干的地方。有人指出，虽然在整体上没有蒙受损失，但因为拥有一两处销售减少的店铺而受到支援的小工商业者仍然存在。虽然父母失业的大学生可以得到特别奖学金，失去工作岗位的打工生却被排除在支援对象之外，这也让人对标准的公正性产生疑问。如果18日补充预算案得以通过，将在4月7日补缺选举之前开始发放灾难补助。国会不应考虑到选票而想着无条件增加支援对象和规模，而应彻底检查是否存在不必要不紧急的浪费因素。

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