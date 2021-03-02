发生悲剧的原因. March. 02, 2021 07:17. . 1919年3月1日在首尔发生的示威扩大到了全国。地方上有组织的示威也扩散到了全国各地。随着示威的长期化，必然变得过激，并发生了冲突。 日本军警开始向示威群众开火。截至4月份的示威中发生的死伤人数并不准确。日本方面的统计数据显示，约有400至600人死亡，900至1400人受伤。日本军警和平民也有一些牺牲者。 根据大韩民国临时政府编撰的史料集，死亡人数为7500多名，受伤人数为15000多名。相比哪一方更为正确，更确切的问题是哪一方更接近真相。不能不承认，临时政府的统计在丧失国家权力的情况下，调查方法上存在局限性。因此，有人认为实际上会更多。虽然日本的统计缩小了报告，但很难估算其缩小程度。假设临时政府的统计结果是正确的或更多的，那么这一数字超过了局部地区战牺牲者。在1982年英国和阿根廷展开的福克兰岛战争中，阿根廷军队分别有649人战亡、1038人受伤，英军分别有258人战亡、444人受伤。即使根据日本方面的统计结果，也与阿根廷军队遭受的损失不相上下。 如果说这是类似于战争的受害，那么对于韩国民众来说，可以说是用赤手空拳、石头和声音战斗的战争。虽然令人既气愤又难过又肃然，但不得不这样反抗、发生悲剧的原因很简单。 这是一个参加过示威的女学生的亲身经历。她乘坐电车前往示威现场，途中被正在进行事前管制的日本警方逮捕，并被带到钟路警察署。警察问道：“你希望独立吗？”“是的。“那么将如何独立呢？有军队或者军舰吗？有帮助你们的友邦吗？”

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