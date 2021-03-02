《米纳里》获美国两大电影奖之一的金球奖最佳外语片奖. March. 02, 2021 07:17. . 韩裔美国人李•以萨克•郑(郑李朔•43岁)导演的《米纳里/Minari》28日获得了美国两大电影奖之一的“金球奖”的最佳外语片奖。继去年奉俊昊导演的《寄生虫》之后，韩国语电影连续两年获得美国主要电影奖。这是在世界大众文化中心展示韩国语的内容力量的壮举。 《米纳里》是美国第二代移民导演的自传故事，讲述了怀着美国梦定居在阿肯色乡村的韩人移民家庭。去年获得圣丹斯电影节评委会大奖后，直到金球奖之前为止，在全世界各大电影节和颁奖典礼上获得了74冠王。特别是饰演外婆顺子的演员尹汝贞获得了26个最佳女配角奖，备受瞩目。 一半以上用韩语制作的电影在“带字幕的(非英语圈)电影”中唯独具有排他性的好莱坞很难得到认可。据说，刚开始担心很难得到投资，所以想100%用英语制作，但考虑到很难反映韩国移民者的认同感混乱，改变了想法。电影中的人物在家里使用韩国语，在室外使用英语，生动地表现出既不是韩国也不是美国，不属于任何地方的样子，俘获了主流观众的心。 郑导演在获奖感言中表示：“《米纳里》讲述了学习自己语言的家庭的故事。这种语言是我们的心灵语言(Language of Heart)。”这是对因《米纳里》的主要台词不是英语而未能入围金球奖最佳影片奖候选名单，从而引发种族歧视争议的委婉批评。下个月25日举行的奥斯卡颁奖典礼上，没有语言相关规定，因此可以期待最佳影片奖和最佳女配角奖。《寄生虫》也趁着去年获得金球奖的气势，作为外语片首次捧起了包括最高奖最佳影片奖在内的4座奥斯卡奖杯。 现在，韩国语在世界大众文化界已经不是陌生的语言。男子组合BTS凭借韩语歌曲登上了Billboard排行榜的冠军宝座，在语言障碍相对较低的Netflix等文化信息流通平台上，包括电影《胜利号》在内的众多韩语电影和电视剧正在展开积极宣传。希望今后能给世界人民带来感动的新颖而有创意的韩国语文化信息捷报频传。

한국어