孙兴慜追加2次助攻…刷新个人单赛季最多攻击点记录. March. 02, 2021 07:18. by 金東昱 creating@donga.com. 孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)在三一节当天展现了“K式庆祝动作”。 1日,孙兴慜在英国伦敦的托特纳姆热刺体育场结束的2020~2021英格兰足球超级联赛(EPL)第26轮与伯恩利队的主场比赛中首发出场,带领球队以4比0大胜对手。虽然当天他没能进球,但帮助队友加雷斯•贝尔攻入两球。截止目前,孙兴慜本赛季已助攻15次,加上18粒进球,共取得33个攻击点,再次刷新了自己单赛季最多攻击点记录。截止到当天比赛,球队已遭遇两连败,在6场英超比赛仅取得1胜5负,状态低迷,随着本场4比0大胜伯恩利,球队以39分(11胜6平8负)排在第8位。 上半场第2分钟,孙兴慜在禁区左侧妙传帮助贝尔攻入一球。与贝尔一起展开庆祝动作时,用左手“V”,右手做“1”字,展现了字母“K”。赛后孙兴慜表示,“K”是韩国(Korea)的K。这算是纪念三一节的有意义的庆祝仪式。 赛后,孙兴慜击败梅开二度的贝尔、哈里•凯恩、卢卡斯•莫拉等人,当选“本场最佳球员(KOM•King Of the Match)”。本场最佳球员是指,每当比赛结束时,通过网上球迷投票选出两队中表现最佳的球员。在参加投票的2.3896万人中,孙兴慜以55.3%的压倒性优势排在第一位。 足球统计网站“whoscored”赛后给孙兴慜打了8.9分。继得到9.6分的贝尔之后,排在全队第二高。《天空体育》也继贝尔(9分)之后,给孙兴慜打了球队第二高分8分。 另外,当天热刺队以4比0领先的下半场第12分钟,孙兴慜在热刺队本方阵营中拿球后准备带球时,出现了伯恩利后卫用手捉住他身体的画面。粉丝们对此分析称,这是“伯恩利的心理阴影”。孙兴慜在2019年12月与伯恩利队的比赛中,凭借73米的长途奔袭进球获得了2020年国际足联(FIFA)普斯卡什奖。当天伯恩利后卫抓住孙兴慜的位置与当时带球出发的地点相似。

