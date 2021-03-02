缅甸民众：“绝不宽恕军事政变”……不顾军方流血镇压走上街头. March. 02, 2021 07:17. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 在迎来军事政变爆发一个月的1日，缅甸反政府示威群众继续在全国各地举行集会。一天前，发生了军警不分青红皂白地开枪、导致至少18人死亡的“血腥周日”事件，但民众并没有屈服。“缅甸政治犯支援协会”表示，在过去一个月里，至少有30人在军警的镇压下死亡，1132人被逮捕。 据路透社等媒体透露，示威者1日在最大城市仰光等主要城市，手持被军方羁押的缅甸国务资政昂山素季的照片高呼“民主”行进。仰光的主要街道上贴着主导政变的国防军总司令敏昂莱的照片和写有“绝不宽恕”的印刷品。军警动用水枪、军用车辆等进行了强硬镇压。 当天，昂山素季出席了在首都内比都以视频方式进行的法院审理。昂山素季涉嫌违反了《刑法》中禁止的“发表信息引起公布、不安或妨碍公共稳定”的规定。 镇压示威中的牺牲者们令人遗憾的事情也通过社会媒体陆续被公开。上个月28日在仰光被枪击身亡的尼·尼·昂太宁在死亡前一天在社交媒体上发表文章称：“联合国要想采取行动，还需要多少尸体？”据悉，一天前在第二大城市曼德勒路上行走时被军警枪击身亡的女性独自抚养着年幼的儿子。 美国白宫国家安全事务助理杰克·沙利文上个月28日发表声明，向遇难者家属表示了哀悼，并警告对军方采取追加制裁。美国国务卿安东尼·布林肯也在推特上表示“缅甸军警使用了令人厌恶的暴力”，并表示将追究对此次事件负有责任的人。联合国缅甸人权特别报告官汤姆·安德鲁斯敦促国际社会禁止缅甸进口武器，制裁军政所有企业等。欧盟外交安保政策高级代表约瑟夫·博雷尔也表示，“欧盟将针对这种情况寻求应对手段”，预示将实施制裁。

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