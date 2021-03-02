日本媒体：“文在寅强调韩日合作……但没有具体提议”. March. 02, 2021 07:18. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本媒体通过快讯报道了文在寅总统的3.1节纪念词，并评价说：“没有提出征用问题和慰安妇问题的解决之策。” 日本广播协会（NHK）电视台1日报道说：“对于冷却的两国关系，文总统表示‘随时准备与日本政府面对面进行对话’。但是，关于慰安妇问题和太平洋战争时期‘征用’问题，他没有直接提及，只是重复此前一直主张通过外交解决悬案的立场。” 共同社报道说，“虽然强调将分开处理历史问题，推进同日本之间的合作，但没有针对日本政府提出具体要求或新的建议”，并据此分析称，“（慰安妇、征用等）事态的解决前景仍不明朗。”《日本经济新闻》也评价说：“就征用、慰安妇等当前两国关系问题，没有提出具体的解决方案。” 日本最大的日报《读卖新闻》分析称：“（文总统）在1月新年记者会上就征用诉讼表示，‘（日本企业的资产）被强制执行变现，这对韩日关系来说不可取’，明确表明了希望通过外交途径解决的意向。但在此次演讲中他表示，‘韩国政府将站在受害者中心主义的立场上寻求解决方案’，强烈要求日本企业进行赔偿。可能是为了照顾要求诉讼的原告一方。” 日本媒体还关注了文在寅提及东京奥运会的部分。《读卖新闻》报道说：“文在寅政府将改善南北关系视为首要课题。目前正在讨论邀请各国首脑出席东京奥运会开幕式来讨论朝鲜问题的方案，似乎在（为这一方案）寻求赞同。”NHK电视台表示：“就文总统而言，可能是考虑到以改善同朝鲜关系为契机举行的东京奥运会和重视韩美日三国合作的美国拜登政府，希望得到日方的合作。” 时事通信社报道说：“文总统说，‘韩国的增长有利于日本的发展，日本的增长有利于韩国的发展’，提及了过去数十年间韩日之间的经济合作关系。”

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