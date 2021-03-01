只看外表不知道的牛蒡的魅力. March. 01, 2021 07:15. . 我最近几年感兴趣和正在吃的蔬菜是牛蒡。不仅是西方人，这种蔬菜不是谁都容易吃的。看起来像是沾满泥土的木块，十分坚硬很难想象怎么下咽，但是原产于欧亚的牛蒡属于蓟科。牛蒡绽放的美丽的紫色花朵是苏格兰菊花。15世纪，依靠阿拉伯人发展成像花一样生长的菜蓟和吃粗茎的武伦柱，在王室开始食用，并扩散到整个欧洲。这些植物都开类似的蓟花。 野生种群长期生长在澳大利亚、欧洲和美国大陆。满是蓟的田地给蜜蜂提供花粉，人们得到蜂蜜、花和水果。人们不喜欢的原因似乎是因为芒刺和种子。但是，在任何地方都能茁壮生长的特性造就了“Velcro”这一别名。 在日本，牛蒡是御节料理中使用的材料之一。御节料理是迎接新年的便当，这里使用的材料都蕴含着新年的意义。这一分量可以供全家人吃上三四天，祝愿他们生活富足幸福。一到中秋节，牛蒡还会被放入用祭品制作的便当中。一提到鬼，只要想象就害怕的孩子，脑海中就会浮现因死去的祖先们先吃我们再吃剩下的食物的话而没能吃盒饭的记忆。 使用牛蒡作为食物的国家和地区只有日本、韩国、中国台湾。最近，美国一些料理博主指着牛蒡说：“像树一样苦。就像嚼土的味道”。野生牛蒡也许就是那样，但品尝今天栽培的牛蒡的话，能感受到柔和、略微甜美、略微苦涩、略微泥土的味道。 属于亚洲10大餐厅之一的日本大厨成泽由浩的代表料理的名字是“泥汤”。这是在100年的有机土壤中加入牛蒡煮熟，没有添加包括盐在内的任何材料的自然本身的味道。从材料中散发出来的甜味和咸味与微生物融合在一起的味道。科学家们证明了安全性。他相信最好的蔬菜只能在那种完美的土壤里生长。 在中国，10~13世纪宋朝时期一直将牛蒡作为食物使用，之后因为中草药学的原因被更多地使用。最近在西方受到关注的理由也是受肥胖和成人病困扰的人口增加。热量低，纤维质多，对治疗便秘很有效果。表面的褐色是调节血压的多酚成分，不仅能促进血液循环，还能起到调节血糖值的净化剂作用。最好用丝瓜瓤等洗漱用品快速清洗，不要浸泡在水里。 我亲自晾干，再切碎，做成牛蒡茶，切碎，放入冰箱里，再做一小把牛蒡杂粮饭吃。彻底相信“我吃的东西会造就我”这句话而生活，感谢没有病痛，过着健康的日子。

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