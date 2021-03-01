赵成珍，世界上最受欢迎的钢琴家. March. 01, 2021 07:14. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 钢琴家赵成珍被在线古典音乐网站《udiscovermusic.com》评选为最近最具人气的音乐家第4位。赵成珍在钢琴家中排名第一。韩国作曲家兼钢琴家李路马排名第25位。 唱片集团环球唱片公司的网络销售及宣传网站“Udiscover Music”最近公布了去年11月以后通过全世界1万名以上音乐迷参与的投票选出的人气音乐家前25人名单。排在第一位的是小提琴手大卫•加雷特、第二位是男高音安德烈•波切利、第三位是小提琴手兼指挥家安德烈•里欧。排在前三位的三人是古典音乐和跨界音乐领域的艺术家，因此赵成珍在“纯碎”古典音乐演奏家中排名最高。排在第5位的是小提琴手尼古拉•贝内德蒂。 对于赵成珍，Udiscover Music介绍称“赵成珍是一位拥有非凡才能的音乐家，自2015年肖邦国际钢琴比赛夺冠后，一直受到全世界的关注”；在介绍李路马时则表示，“作为现代超级明星，他在YouTube上的点击量超过了4亿次。”赵成珍在今年1月27日莫扎特265岁生日当天，曾负责莫扎特未发表的歌曲《阿莱格罗D大调》的世界首演演奏，在全世界引起了巨大的话题。 对于成为人气第一的加雷特，Udiscover Music介绍说：“从4岁开始演奏，从13岁开始与唱片公司签约，2年后推出了帕格尼尼•卡普里斯24首全曲专辑，是世界上唱片销量最高的艺人之一。” 入选名单的艺术家中，钢琴家方面有玛尔塔•阿格利奇(第6位)、王羽佳(第16位)、阿尔弗雷德•布兰德尔(第18位)、郎朗(第19位)、丹尼尔•特里波诺夫(第20位)等。指挥家和钢琴家两边活动的丹尼尔•巴伦博伊姆也排在了第14位。指挥家西蒙•拉特尔(第7位)、作曲家约翰•威廉姆斯(第9位)、大提琴演奏家马友友(第11位)在各个领域都名列前茅。在韩国并不为人所知的女中音歌唱家凯瑟琳•詹金斯(第7位)也榜上有名。

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