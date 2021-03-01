“汽车半导体大乱”，现代汽车蔚山工厂也“减少加班”. March. 01, 2021 07:15. by 边宗国记者 bjk@donga.com. 现代汽车和起亚大幅减少了3月份的周末、休息日特勤（加班）。因为汽车用半导体供应不足，实际上已着手调整生产量。有人担心，安装现代汽车电动汽车专用平台E-GMP的第一辆汽车“艾尼氪（IONIQ）5”的生产也可能出现差池。 据汽车业界28日透露，现代汽车蔚山工厂最近通过销售生产会议决定，决定3月1日不安排特勤，而且减少相当部分的3月周末特勤。特勤是指为了配合人气车型的供求情况，在周末和休息日也上班从事生产。虽然大型运动型多功能车（SUV）“帕里斯帝（Palisade）”和“劳恩斯（Genesis）”等主力车型几乎都持续进行了特勤，但最近因汽车半导体供应不足导致的生产量调整，减少了特勤。 蔚山第二工厂（GV70和GV80）和第三工厂（Avente、Venue）、第五工厂（G90、G80、G70、Nexo、途顺）的部分生产线，3月份干脆就没有安排特勤，或以周为单位观察半导体的供应状况后再作决定。以前制定特勤日程，都是以月为单位。 生产“帕里斯帝”的第四工厂的第一生产线在6日和13日安排特勤，生产“Porter”等产品的第四工厂第二生产线根本没有安排特勤。起亚的光州工厂第三工厂（生产面包车）3月份也不实行特勤。起亚华城工厂也向工人发出公告称：“由于用于主力车型索兰托和尼罗的半导体零部件供应问题，部分生产线无法安排3月特勤。” 一名汽车企业相关人士表示：“特勤通常以一个月为单位制定日程，以周为单位制定日程意味着半导体供应状况十分严重。韩国通用汽车公司上个月调整特勤安排，几周后便实施了富平第二工厂减产等措施。现代·起亚汽车也不能只通过减少加班来解决问题。” 业内人士担心，如果半导体短缺事态持续下去，现代汽车未来的电动汽车“艾尼氪5”的量产可能也会出现差池。“艾尼氪5”在韩国国内预售签约第一天就销售了2.37万辆，在欧洲的预售签约第一天销售了3000辆，人气非常旺。“艾尼氪5”将于4月首次交付给顾客。但是，如果汽车半导体供应持续不足，向顾客交货时间可能会被推迟。2019年上市的人气车型“帕里斯蒂”即使在生产没有出现问题，从合同到交货也花费了6个月的时间。汽车业界的一名相关人士表示：“与内燃机工厂生产的汽车相比，电动汽车需要安装数十、数百个半导体。如果供应问题持续，‘艾尼氪5’的生产也只能被推迟。” 以台湾台积电（TSMC）为首的代工半导体企业在新冠疫情以来，随着智能手机、个人电脑、电视机等需求的增加，集中生产了用于IT产品的半导体。利润较少的汽车半导体的生产被推迟，从去年底开始，汽车半导体的供应开始变得不稳定。欧洲和日本企业因找不到半导体而停产。 现代·起亚汽车今年第一季度（1月至3月）确保了可以使用的数量较大的汽车半导体，因此一直以将精力集中在需求较大的车种上的方式来调节供求，但最终还是避免不了供不应求的事态。现代汽车俄罗斯生产法人（HMMR）已经在讨论推迟小型SUV“Creta”量产日程的方案。在海外，丰田、大众、斯特兰蒂斯、福特、雷诺、斯巴鲁、日产、本田、马自达等主要全球整车企业的生产也出现了差池。据悉，美国特斯拉也在最近两周中断了轿车“模型3”的生产。

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