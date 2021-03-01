从现高二年级起，选拔地方医大和法学院地区人才将义务化. March. 01, 2021 07:15. by 李素贞记者 sojee@donga.com. 从今年高中二年级学生进入大学的2023学年开始，地方上的医科大学和法学专门研究生院（法学院）的地区人才选拔将被义务化。另外，从小学6年级学生上大学的2028学年开始，只有毕业于非首都圈的中学和高中，才能申报地区人才的选拔。 教育部28日公布了包括上述内容的《第二次地方大学及地区均衡人才培养基本计划》。据此，从明年进行的大学入学择优录取开始，地方大学中的医科大学、韩医大、牙科大学、药科大学、护士大学必须选拔一定比率以上的地区人才。法学院和医学、牙医、韩医学专门研究生院也将适用同样的规定。这样一来，首尔等首都地区初中毕业生进入地方自主型私立高中后，申报周边大学的地区人才录取将受到限制。 到目前为止，这些大学及专门研究生院的地区人才选拔是劝告事项。在各大学圈内的高中出身者中选拔30%（江原道、济州道为15%）。虽然是劝告事项，但部分地方大学自行实施了选拔地区人才的招考。根据此次义务化方针调整的选拔比率将通过今后的总统令来决定。 从2028学年开始，承认地区人才的条件也将得到加强。从这个时候开始，只有从非首都圈中学毕业，并在大学所在地圈内的高中毕业，才能被认可为地区人才。住址也要与就读的初中和高中一致。教育现场还有人认为：“虽然其出发点是报考因低生育而面临困难的地方大学和地区均衡发展，但实效性不会很大。” 政府还决定，对于情况困难到连财政支援都得不到的大学，将推进缩减定员等结构改革。特别是为了诱导处于边缘状况的地方大学退出，计划在今年内运营所谓的“清算专门机构”。教育部相关人士解释说：“拖欠工资等所谓‘边缘大学’预计将达到全体的5%至9%。”

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